Главные новости за 13 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Экс-замгубернатора Кубани Анну Минькову осудили на 5,5 года условно. Ленинский районный суд Краснодара признал бывшего вице-губернатора виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или имущества в особо крупном размере).

В 2026 году объем финансирования здравоохранения Краснодарского края превысит 200 млрд руб. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи губернатора региона Вениамина Кондратьева с первым заместителем министра здравоохранения России Виктором Фисенко.

Школьницу, которая пострадала при стрельбе в Гулькевичском районе Краснодарского края, выписали из стационара. Родители девочки отказались от ее пребывания в больнице.

Средняя стоимость квадратного метра коммерческой недвижимости, пригодной под размещение пунктов выдачи товаров (ПВЗ), в Краснодарском крае составляла по состоянию на март текущего года 162,5 тыс. руб. По сравнению с февралем показатель вырос на 3,5%.

В Новороссийске возбуждено уголовное дело по факту смерти восьмилетнего ребенка в частном медицинском центре. Сейчас следователи изучают медицинскую документацию, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В майские праздники Краснодарский край посетили более 615 тыс. туристов. Наиболее востребованными направлениями стали черноморские курорты.

Краснодарский краевой суд взыскал более 723 млн руб. с группы сочинских застройщиков по делу о самовольном строительстве, повлекшем ущерб муниципальному бюджету Сочи.

Проект предприятия по глубокой заморозке сельскохозяйственной продукции в поселке Копанской в Краснодаре планируется реализовать в 2026 году.

Краснодарская аптечная сеть «Апрель» сохранила первое место в рейтинге крупнейших аптечных сетей России по версии Forbes. В исследование вошли 50 крупнейших игроков рынка по объему продаж за 2025 год.

По итогам апреля 2026 года средняя стоимость подержанного автомобиля в Краснодарском крае сохранилась на уровне марта и составила 1,99 млн руб.