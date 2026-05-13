Экс-замгубернатора Кубани Анну Минькову осудили на 5,5 года условно

Ленинский районный суд Краснодара признал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или имущества в особо крупном размере), назначив ей наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: полное признание вины, явку с повинной, активное содействие следствию, возмещение ущерба в полном объеме, наличие двух малолетних детей и матери-пенсионерки на иждивении, а также государственные награды и поощрения. Анне Миньковой назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, ей предстоит выплатить штраф в размере 700 тыс. руб. Также осужденной запрещено занимать должности на государственной службе сроком на 3 года.

Суд постановил конфисковать квартиру, приобретенную Анной Миньковой преступным путем, и обратить ее в собственность государства. Приговор в законную силу пока не вступил.

Установлено, что в 2022 году, занимая пост вице-губернатора, курирующего здравоохранение региона, Анна Минькова поддержала кандидатуру сестры краснодарского застройщика для назначения на должность директора Краснодарского краевого базового медицинского колледжа. Застройщик, в частности, возводил жилой комплекс «Арбат» в центре города. После назначения бывшая чиновница через посредника попросила застройщика приобрести для нее квартиру в ЖК «Арбат». Рыночная стоимость недвижимости составляла более 12 млн руб., однако в договоре указали цену в 5 439 227 руб. При этом, как установило следствие, подсудимая не планировала платить за квартиру, рассчитывая на отсутствие претензий из-за своего служебного положения. Квартира площадью 63 кв. м была оформлена по договору купли-продажи на мать Миньковой, однако строительная организация не получила денег за недвижимость. Впоследствии для легализации имущества бывшая чиновница организовала переоформление квартиры на своего сына.

Алина Зорина