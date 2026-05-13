Из больницы выписали школьницу, пострадавшую при стрельбе в Гулькевичах

Школьницу, которая пострадала при стрельбе в Гулькевичском районе Краснодарского края, выписали из стационара. Родители девочки отказались от ее пребывания в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.

Состояние ребенка, пострадавшего в результате стрельбы в школе, медики оценивают как удовлетворительное. Несовершеннолетней оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Гулькевичском районе девятиклассник принес в школу пневматическое оружие и открыл стрельбу. В результате случившегося пострадали двое учеников младших классов. Следственные органы СК России по Краснодарскому краю возбудили в отношении 16-летнего подростка уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).