На Кубани стоимость квадратного метра под ПВЗ составляет 163 тысячи рублей

Средняя стоимость квадратного метра коммерческой недвижимости, пригодной под размещение пунктов выдачи товаров (ПВЗ), в Краснодарском крае составляла по состоянию на март текущего года 162,5 тыс. руб. По сравнению с февралем показатель вырос на 3,5%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил управляющий директор категории «Коммерческая недвижимость» Авито Недвижимости Олег Изотов.

По итогам марта 2026 года средняя ставка аренды помещений, подходящих под нужды ПВЗ, в Краснодарском крае составляла 1256 руб. за кв. м в месяц, что на 3% дороже, чем в феврале этого года. «Ценовая динамика помещений для ПВЗ на юге России отражает стабильную ценовую ситуацию на рынке: при росте предложения арендные ставки и стоимости продажи объектов сохраняются без резких колебаний»,— говорит господин Изотов.

По его словам, на сегодняшний день пункты выдачи заказов остаются ключевым драйвером спроса на небольшие помещения стрит-ритейла и помещения свободного назначения. «Наиболее востребованы объекты площадью от 20 до 70 кв. м на первых этажах жилых домов с отдельным входом и хорошей пешеходной доступностью»,— говорит господин Изотов.

По данным Авито Недвижимости, рынок коммерческой недвижимости, подходящей для открытия ПВЗ, на юге России в марте 2026 года близок к насыщению, однако соотношение интереса пользователей и предложения на платформе различается по сегментам.

«В сегменте аренды предложение и спрос находятся в относительно сбалансированном состоянии: по итогам марта 2026 года соотношение предложения к спросу в большинстве регионов колеблется в диапазоне от 90% до 120%. Это указывает на отсутствие выраженного дефицита помещений под ПВЗ и формирование конкурентной среды среди арендных объектов. Стоит отметить, что в текущих условиях бизнес выбирает аренду как более гибкий и менее капиталоемкий формат»,— говорит Олег Изотов.

В сегменте продажи, по словам эксперта, напротив, предложение существенно превышает спрос — в среднем в 1,5–2 раза и выше в отдельных городах. Господин Изотов отмечает, что по мере развития электронной коммерции и роста маркетплейсов, ПВЗ зарекомендовали себя как надежные арендаторы с прозрачной бизнес-моделью, и часть ПВЗ продаются как ГАБ (готовый арендный бизнес).

«С точки зрения динамики предложения подходящих для ПВЗ помещений экспозиция на витрине Авито Недвижимости демонстрирует умеренный рост на юге России, прежде всего за счет сегмента аренды. По итогам марта 2026 года в Краснодарском крае количество объектов на платформе в сегментах продажи и аренды осталось практически без изменений относительно прошлого месяца»,— резюмировал господин Изотов.

Михеенко Дмитрий