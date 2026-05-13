Краснодарская сеть «Апрель» сохранила первое место в рейтинге аптек Forbes

Краснодарская аптечная сеть «Апрель» сохранила первое место в рейтинге крупнейших аптечных сетей России по версии Forbes, повторив результат прошлого года.

В исследование вошли 50 крупнейших игроков рынка по объему продаж за 2025 год. Компании дополнительно оценивались по пяти параметрам, включая совокупную выручку, среднемесячные показатели продаж, средний чек, структуру ассортимента и географию присутствия.

Согласно рейтингу, общий объем продаж сети «Апрель» в 2025 году составил 259,3 млрд руб. Средняя выручка одной аптеки достигала 2,3 млн руб. в месяц, средний чек — 776 руб. Сеть насчитывает более 9,9 тыс. аптек и работает в 77 регионах России.

В пятерку лидеров также вошли «Ригла» с продажами 237,2 млрд руб., «Планета здоровья» (143,6 млрд руб.), «Имплозия» (117 млрд руб.) и «Здоров.ру» (21,9 млрд руб.).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Семейная аптека "Апрель"» зарегистрировано в Краснодаре в 2013 году и специализируется на розничной торговле лекарственными препаратами в аптечных сетях. По итогам 2025 года компания зафиксировала чистый убыток в размере 1 млрд руб. при выручке 52,6 млрд руб.

