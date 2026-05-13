На Кубани средняя стоимость подержанного авто составила почти 2 млн рублей

По итогам апреля 2026 года средняя стоимость подержанного автомобиля в Краснодарском крае сохранилась на уровне марта и составила 1,99 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили эксперты «Авто.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

По данным аналитиков, в апреле на вторичном авторынке впервые с ноября 2025 года зафиксировали рост предложения со стороны дилеров — на 8% месяц к месяцу. При этом общее число активных объявлений увеличилось лишь на 1%.

Средняя стоимость отечественных автомобилей с пробегом не старше 15 лет составила 729 тыс. руб., снизившись на 0,6% по сравнению с мартом. Средняя цена автомобилей китайских марок сохранилась на уровне 2,26 млн руб., а стоимость остальных иномарок выросла на 1,2%, до 2,42 млн руб.

Среди моделей, наиболее заметно подешевевших в Краснодарском крае за месяц, лидером стал Land Rover Defender — средняя цена иномарки упала на 11,4%, до 7,41 млн руб. Также снижение зафиксировано у JAC J7 (–11,2%; до 1,3 млн руб.), Chevrolet Cobalt (–11,1%; до 1,04 млн руб.), BMW X4 (–8,5%; до 4,8 млн руб.) и Porsche 911 (–8,3%; до 18,58 млн руб.).

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что средняя цена нового автомобиля в Краснодарском крае в марте 2026 года достигла 2,79 млн руб. При этом некоторые популярные модели Jaecoo, Lada и Voyah подешевели. Средняя стоимость машины китайской марки в марте достигла 3,95 млн руб., отечественной — 2,04 млн руб.

Анна Гречко