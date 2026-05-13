На Кубани в сферу здравоохранения инвестируют более 200 млрд рублей

В 2026 году объем финансирования здравоохранения Краснодарского края превысит 200 млрд руб. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи губернатора региона Вениамина Кондратьева с первым заместителем министра здравоохранения России Виктором Фисенко, прошедшей в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации края.

По словам главы Кубани, на реконструкцию и строительство краевой клинической больницы №1 имени Очаповского и лечебно-диагностического корпуса Детской краевой больницы направили 12,5 млрд руб. Также установили томографы во всех 44 районных больницах. За прошлый год в медицинские учреждения поступило более 2,7 тыс. единиц оборудования. С 2016 года в регионе построили 113 фельдшерско-акушерских пунктов и 158 офисов врача общей практики. При поддержке Минздрава России в крае впервые приступили к масштабному строительству поликлиник.

«Особое внимание уделяем развитию инфраструктуры в сельской местности. Делаем все, чтобы люди в любом муниципалитете могли получить необходимую медицинскую помощь»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Виктор Фисенко дал высокую оценку развитию инфраструктуры отрасли и качеству оказания услуг в регионе. Он отметил, что за последний год показатель удовлетворенности населения медицинской помощью на Кубани увеличился почти на 10%.

«Мы очень внимательно следим за реализацией всех мероприятий, в особенности национальных проектов в сфере здравоохранения, за развитием инфраструктуры, которая призвана обеспечить доступность качественной медицинской помощи. Краснодарский край участвует во всех проектах. Один из главных — модернизация первичного звена»,— сообщил Виктор Фисенко.

Он отметил, что на территории края проект реализуется с 2021 года. За этот период построили 20 новых объектов и отремонтировали более 30. Кроме того, закуплено 6,5 тыс. единиц медицинского оборудования в районные больницы, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты.

Стороны также обсудили кадровую ситуацию. В рамках реализации федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в села переехали более 5 тыс. специалистов. В крае ежегодно увеличивают целевой набор в медицинские колледжи. За последние пять лет за счет средств регионального бюджета приобрели 362 служебные квартиры для медиков. С 2022 года 454 врача получили краевую выплату в 1 млн руб. на первоначальный взнос по ипотеке.

Алина Зорина