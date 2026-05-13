В Сочи с недобросовестных застройщиков взыскали более 700 миллионов рублей

Краснодарский краевой суд взыскал более 723 млн руб. с группы сочинских застройщиков по делу о самовольном строительстве, повлекшем ущерб муниципальному бюджету Сочи. Решение принято судебной коллегией по гражданским делам и вступило в законную силу, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что в период с 2012 по 2024 год ответчики возводили на территории Лазаревского, Центрального и Хостинского районов Сочи объекты, оформленные как индивидуальные жилые дома, однако фактически представлявшие собой многоквартирные здания. Права на помещения в этих домах впоследствии реализовывались гражданам.

По материалам дела, строительство осуществлялось без законных оснований и, как отмечено судом, было направлено на извлечение прибыли. При этом застройщики осознавали, что ввод таких объектов в эксплуатацию создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру города и повлечет необходимость строительства за счет бюджета новых школ, детских садов, а также объектов здравоохранения и спорта.

В ходе процесса была исследована строительно-техническая экспертиза, в которой оценена стоимость создания необходимой инфраструктуры для обеспечения потребностей 788 человек.

Суд пришел к выводу, что действия ответчиков нарушили права неопределенного круга лиц на охрану здоровья, образование и доступ к социальной инфраструктуре, а причиненный муниципалитету ущерб подлежит полному возмещению.

В результате с 12 ответчиков солидарно взыскано 723 911 039 руб. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

Вячеслав Рыжков