Из-за смерти ребенка в частном медицинском центре Новороссийска возбуждено дело

В Новороссийске возбуждено уголовное дело по факту смерти восьмилетнего ребенка в частном медицинском центре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, 12 мая 2026 года из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи в медцентре ребенок умер. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сейчас следователи изучают медицинскую документацию, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен главой СКР по краю Андреем Масловым на контроль в следственном управлении.

Алина Зорина