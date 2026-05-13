Проект по заморозке сельхозпродукции в Краснодаре завершат в 2026 году

Проект предприятия по глубокой заморозке сельскохозяйственной продукции в поселке Копанской в Краснодаре планируется реализовать в 2026 году. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию города.

Инвестором выступает ООО «Кабаре Бейкерс». По данным администрации, компания уже приобрела новое оборудование на 50 млн руб. и две производственные линии. В настоящее время ведутся проектные работы по реконструкции производственного помещения, рассчитанного на мощность около 950 тонн продукции в год. После запуска предприятия планируется создать 35 рабочих мест.

Ранее в мэрии Краснодара сообщали о подготовке проекта по глубокой заморозке сельхозпродукции в Копанском. Тогда объем инвестиций оценивался в 600–800 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кабаре Бейкерс» зарегистрировано в 2004 году в поселке Копанской, специализируется на производстве замороженных хлебобулочных полуфабрикатов. Головной компанией указана норвежская Kuban Industry Park AS.

