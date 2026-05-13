Кубань в майские праздники посетили более 600 тысяч туристов

В майские праздники Краснодарский край посетили более 615 тыс. туристов. Наиболее востребованными направлениями стали черноморские курорты. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василия Воробьева, около 216 тыс. человек посетили регион с однодневной экскурсией, что почти на 3 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными направлениями были: Сочи, Анапа, Новороссийск и Геленджик.

Кроме того, по словам главы ведомства, популярностью у туристов пользовались предгорные районы — Апшеронский, Лабинский, Мостовский. Также приезжих интересовали такие направления, как гастро-, эно- и агротуризм.

По данным администрации края, в период с 1 по 11 мая в Краснодарском крае работали более 3 тыс. объектов размещения, рассчитанных на 267 тыс. мест. Средняя заполняемость гостиниц и отелей в праздники в Сочи достигла 77%, в Геленджике — 71%, в Новороссийске — 68%, в Горячем Ключе — 86%, в Мостовском районе — 83%, в Лабинском районе — 69%.

