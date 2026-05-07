В Екатеринбурге на здании УрФУ открыли памятную доску «Агате Кристи»

В Екатеринбурге на здании Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета (УрФУ, ИРИТ-РТФ) открыли памятную доску рок-группе «Агата Кристи». «В этих стенах в 1985 году начал творческий путь ВИА "РТФ-УПИ", вскоре ставший легендарной группой "Агата Кристи"»,— написано на доске.

В церемонии открытия принял участие лидер группы Вадим Самойлов: «Огромное спасибо нашей уральской земле, потому что и в Асбесте (семья Самойловых жила в Асбесте. — «Ъ-Урал»), и в Екатеринбурге педагоги всегда содействовали тому, чтобы уральские таланты развивались».

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов напомнил, что создание доски приурочено к году уральского рока: в этом году Свердловскому рок-клубу исполнилось 40 лет. «Среди сегодняшних студентов есть таланты, которые продолжают традиции Свердловского рок-клуба»,— сказал он.

«Агата Кристи» — рок-группа, основанная в 1988 году в Екатеринбурге братьями Вадимом и Глебом Самойловыми в здании РТФ УПИ (ныне — УрФУ). Группа входила в Свердловский рок-клуб и официально распалась в 2010 году, братья продолжают по отдельности исполнять песни из репертуара «Агаты Кристи» на своих концертах.

Анна Капустина