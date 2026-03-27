Россиянам не хватает перспективы

Технологии конструирования будущего стали главной темой XVI международной Грушинской конференции, которую ежегодно проводит Аналитический центр ВЦИОМ при поддержке ведущих исследовательских организаций и вузов. Будущее — это больше не время, а инструмент власти, объяснил собравшимся директор недавно учрежденного по инициативе администрации президента Института социальной архитектуры Сергей Володенков. Он призвал социологов к участию в разработке «позитивного, консолидирующего, мотивирующего, привлекательного, но при этом реалистичного образа будущего России».

XVI международная Грушинская конференция

Фото: Страница Аналитический центр ВЦИОМ во Вконтаке XVI международная Грушинская конференция

По свидетельству социологов, россияне сегодня испытывают серьезные проблемы с ощущением перспективы. Как рассказала эксперт департамента политических исследований ВЦИОМа Кристина Джгамадзе, по состоянию на март 2026 года только 29% россиян имеют целостный образ будущего, который включает в себя три компоненты: положительную эмоциональную оценку будущего, понимание, каким оно будет, и веру в способность влиять на него. У 27% образ будущего не сформирован вообще, у остальных он не полон (чаще всего страдает рациональная компонента).

На протяжении последних двух лет наблюдается снижение всех показателей: образ будущего становится все более пессимистичным, горизонт планирования сокращается.

Психологи объясняют это естественными причинами. Мозг страдает от неопределенности, его естественная потребность — построение сценариев будущего, констатировал завкафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов.

Противостояние неопределенности становится государственной задачей, дал понять директор Института социальной архитектуры и автор первого в мире учебника по этой дисциплине Сергей Володенков. Недавно созданный институт образован на площадке АНО «Россия — страна возможностей», напомнил собравшимся гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. Это, по его мнению, явный признак того, что государство занимается будущим вполне серьезно.

Председатель Программного комитета XVI Грушинской социологической конференции, гендиректор Аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук Валерий Федоров и директор Института социальной архитектуры Сергей Володенков.

Фото: Страница Аналитический центр ВЦИОМ во Вконтаке Председатель Программного комитета XVI Грушинской социологической конференции, гендиректор Аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук Валерий Федоров и директор Института социальной архитектуры Сергей Володенков.

Господин Володенков объяснил собравшимся, что «в эпоху тектонических сдвигов» образ будущего особенно важен и становится ключевым инструментом национального развития. В то же время социолог перестает быть просто наблюдателем и превращается в архитектора смыслов.

Непредсказуемое конструирование образов будущего, особенно в негативном ключе, может привести к социально-политической дестабилизации, падению доверия к традиционным институтам и росту протестных настроений в обществе, предупредил Сергей Володенков.

В этих условиях выигрывает тот, кто способен не просто реагировать на вызовы, а формировать горизонты, подчеркнул он: «Сегодня мы обязаны перевести этот вопрос в плоскость национальной безопасности. Потому что будущее — это больше не время. Будущее — это инструмент власти. Кто управляет образом будущего, тот управляет настоящим. Властью обладает тот, кто формирует сценарий, кто определяет, что допустимо, а что невозможно».

При этом государству нужен надежный научный фундамент для формирования такого образа, продолжил Сергей Володенков. Процесс нельзя отдавать на откуп стихии, рынку или, что еще хуже, геополитическим противникам.

Именно социологи способны диагностировать существующие образы будущего, выявлять зоны риска, а также «предлагать конструкции, которые соответствуют нашей цивилизационной идентичности».

Разработка позитивного, консолидирующего, мотивирующего, привлекательного, но при этом реалистичного образа будущего России — это не лозунг, а вопрос стратегического выбора, резюмировал господин Володенков, пригласив участников конференции к взаимодействию.

Анастасия Корня