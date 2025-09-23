Трамп: изменения климата не существует

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что глобального потепления и изменения климата не существует. Зеленую энергетику он назвал мошенничеством, а углеродный след — выдумкой плохих людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Al Drago / Reuters Дональд Трамп

Фото: Al Drago / Reuters

«В 1982 году ООН заявила, что к 2000 году изменение климата приведет к катастрофе, столь же необратимой, как ядерная война. В 1989 году они заявили, что целые страны исчезнут с лица земли за десятилетие. Этого не произошло»,— сказал Дональд Трамп.

По словам президента США, прогнозы об изменении климата делают «глупые люди, чья работа обошлась их странам в состояния». Он также призвал власти других государств отказаться «от этого зеленого надувательства».

Во время первого президентского срока Дональд Трамп подписал указ об отмене принятых Бараком Обамой мер по борьбе с изменением климата. После инаугурации в январе 2025 года господин Трамп пообещал, что США выйдут из Парижского соглашения по климату.