Природе добавят индикаторов

В бразильском Белене завершилась ежегодная Конференция ООН по изменению климата (COP30). Основные итоги двухнедельной работы: утверждены 59 индикаторов определения эффективности проектов адаптации к климатическим изменениям, поставлена цель к 2035 году утроить финансирование таких инициатив, начата разработка механизма «справедливого перехода» (компенсации страдающим в ходе «борьбы за климат» регионам и группам населения). В последние дни конференции ожесточенные споры шли вокруг включения в финальную резолюцию фразы об «уходе от ископаемого топлива» — в результате эта цель в итоговый текст не попала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fernando Llano / AP Фото: Fernando Llano / AP

В этом году климатическая конференция проходила на севере Бразилии — и это добавило ей особенностей. Представители коренных народов Амазонии и других регионов Центральной и Южной Америки требовали прямого участия в принятии касающихся их решений, а также настаивали на прекращении вырубки лесов ради сельскохозяйственной деятельности и добычи полезных ископаемых. В один из дней активисты даже вступили в стычку с охраной мероприятия и прорвались в конференц-центр — в итоге для обеспечения порядка бразильским организаторам пришлось привлечь армейские подразделения. Делегатам пришлось столкнуться также с подтоплением коридоров конференц-центра из-за тропических ливней и с пожаром в одном из павильонов с последующей эвакуацией.

Стихии в итоге не помешали участникам СОР30 договориться по нескольким вопросам.

Как и планировалось, были утверждены 59 индикаторов оценки проектов адаптации к изменению климата. При этом по итогам споров часть показателей перешли в разряд допускающих свободную трактовку. Например, изначально для оценки рисков для экосистем и видов живой природы предполагалось использовать индикаторы Всемирного союза охраны природы (IUCN), но в итоге решено, что каждая страна сможет использовать собственные «маркеры».

Результатом конференции стало также согласование призыва к государствам к 2035 году как минимум утроить финансирование мер адаптации к изменению климата в наиболее уязвимых странах. Отметим, на конференции 2021 года в Глазго было заявлено о необходимости удвоения таких сумм к 2025 году от уровня 2019-го — с $20 млрд до $40 млрд. Оценочно, в 2023 году (более свежих данных нет) этот показатель составлял $34 млрд.

Также на COP30 принято решение разработать механизм «справедливого перехода» (Belem Action Mechanism for a Global Just Transition, BAM). Предполагается, что он даст доступ к международному финансированию регионам, отраслям и группам населения из наименее развитых стран — в случае если меры борьбы с изменением климата (включая снижение выбросов углерода) приводят к ухудшению их экономического положения. Речь идет, например, о шахтерах, теряющих рабочие места из-за снижения добычи угля, или об аграриях, вынужденных переезжать в другие регионы.

Самые острые споры в последние дни работы конференции (а также задержку ее работы на сутки) вызвали формулировки итогового заявления, связанные с пожеланием ухода от ископаемого топлива.

Поясним, фраза о таком «переходе» впервые появилась в финальном документе климатического саммита-2023 в Дубае. Нынешнее заявление фраз об ископаемом топливе в итоге не содержит — прошедшие обсуждения показали новый расклад сил на климатических переговорах: о необходимости действий для ухода от угля, нефти и газа сейчас заявляют лишь Европейский союз и группа стран Южной Америки.

Эксперт по вопросам изменения климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин считает, что COP30 можно рассматривать как новый этап развития — все большую роль начинает играть климатическое финансирование от экономически сильных стран Глобального Юга, а не только Глобального Севера (особенно в условиях самоудаления из процесса США, как известно, покинувших Парижское соглашение). Новый расклад сказывается и на позициях переговорных блоков — в частности, африканские страны все чаще консолидируются с мнением крупнейших развивающихся стран: Китая, Индии, Саудовской Аравии.

Отметим, что делегация России на СОР30 по сравнению с прошлыми годами была малочисленной. Кроме того, на конференции не работал российский павильон. Официальные представители РФ, выступая на конференции, говорили о важности темы сохранения лесов и борьбы с лесными пожарами, о необходимости доступа к финансовым ресурсам, технологиям и о торговле без барьеров и ограничений, а также призывали к широкому подходу к климатическому финансированию, которое должно направляться на весь спектр решений: от возобновляемых источников до ядерной энергетики и технологий улавливания выбросов. Представители РФ говорили также о важности справедливого перехода, который учитывает национальные условия, стартовые позиции и возможности каждой страны — без «форсированной шоковой декарбонизации», и высказывались против торговых барьеров, которые, в частности, собирается вводить ЕС (речь, напомним, о трансграничном углеродном регулировании).

Ангелина Давыдова