Вакантное место в составе общественной палаты займет директор Фонда грантов губернатора Прикамья

Место покинувшего Общественную плату Пермского края седьмого созыва Александра Маслова займет директор Фонда грантов губернатора Пермского края Сергей Воробьев. Соответствующий проект указа губернатора размещен на сайте правительства края.

Фото: администрация Березников

Сергей Воробьев ранее работал ведущим инженером отдела автоматизированных систем управления производством ОАО «АВИСМА». Затем возглавлял отдел по делам молодежи и управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города Березники. В ноябре 2023 года господин Воробьев был избран директором Фонда губернаторских грантов Пермского края.

Напомним, общественная палата седьмого созыва начала работу в феврале этого года. Александр Маслов был выдвинут в состав общественной палаты губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. В начале апреля господин Маслов был назначен и. о. первого заместителя главы администрации Добрянского муниципального округа, после чего покинул состав палаты. Стоит отметить, что в общественной палате осталось еще одно вакантное место — в апреле о выходе из ее состава сообщил Алексей Грибанов, возглавивший региональное отделение «Партии пенсионеров».