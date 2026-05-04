Главные новости за 4 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий загрязнения: к настоящему времени собрано и вывезено около 17 тыс. куб. м мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. За последние сутки объем утилизированных отходов превысил 1,8 тыс. куб. м.

Молочный холдинг «Логика молока» планирует направить свыше 2 млрд руб. на развитие производственно-логистической инфраструктуры в Краснодарском крае и регионах Северо-Кавказского федерального округа.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) на 4 мая 2026 года, три девелопера, зарегистрированные в Краснодарском крае, вошли в топ-10 рейтинга по текущему объему возводимого жилья. В список вошли компании Dogma, «Точно» и ССК.

Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 12-летнего школьника в результате обращения с взрывоопасным предметом в Советском районе. Установлено, что мальчик гулял с другом недалеко от заброшенного здания, где дети обнаружили взрывоопасный предмет. Когда ребенок взял его в руки, он сдетонировал.

Губернатор Вениамин Кондратьев на совещании заявил, что по итогам первого квартала 2026 года снижение валового регионального продукта Краснодарского края замедлилось до 1,3%, а поступления в консолидированный бюджет с начала года составили почти 188 млрд руб. при плановом годовом ориентире в 630 млрд руб.

Руководитель администрации Керчи Олег Каторгин покинул должность. По словам главы региона, Олег Каторгин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причины ухода с должности не уточняются.

Образовательные учреждения Туапсе возобновили работу после приостановки, вызванной пожаром на нефтеперерабатывающем заводе. Школы, а также большинство детских садов и учреждений дополнительного образования вновь принимают учащихся.

Правительство России списало задолженность по бюджетным кредитам Краснодарскому краю на сумму свыше 24 млрд руб. В общей сложности в рамках решения о реструктуризации долгового бремени регионов было списано 114 млрд руб. задолженности 21 субъекту РФ.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление ООО «Маркер» (ст. Полтавская) о признании несостоятельным (банкротом) Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления (ДДРСУ).

В Краснодаре приводят в порядок мемориалы ко Дню Победы. В этом году планируется отремонтировать 39 памятников, включая 17 объектов культурного наследия. Обновление затронет мемориалы героям Великой Отечественной войны и мирным жителям, пострадавшим в период гитлеровской оккупации.