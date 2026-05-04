В Крыму возбудили уголовное дело после взрыва боеприпаса у ребенка

Следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту травмирования 12-летнего школьника в результате обращения с взрывоопасным предметом в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Инцидент произошел накануне днем: мальчик гулял с другом недалеко от заброшенного здания, где дети обнаружили взрывоопасный предмет. Когда ребенок взял его в руки, он сдетонировал. В результате случившегося мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение с травмой руки. Пострадавшему оказывается необходимая помощь.

По поручению руководителя Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьева уголовное дело возбуждено по двум статьям: ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с использованием предмета, используемого в качестве оружия) и ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов).

Следователи провели первоначальные следственные действия на месте происшествия. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также источники нахождения боеприпаса в этой местности.

Алина Зорина