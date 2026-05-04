В бюджет Кубани с начала года поступило почти 188 млрд рублей

Губернатор Вениамин Кондратьев на совещании заявил, что по итогам первого квартала 2026 года снижение валового регионального продукта Краснодарского края замедлилось до 1,3%, а поступления в консолидированный бюджет с начала года составили почти 188 млрд руб. при плановом годовом ориентире в 630 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Глава региона сообщил, что в 2025 году валовой региональный продукт не опускался ниже 100%, однако в январе 2026 года спад составил 6%. Принятые меры позволили улучшить ситуацию: по итогам первого квартала снижение сократилось до 1,3%. Динамика улучшилась практически по всем базовым отраслям.

«Мы поставили цель — получить в консолидированный бюджет края 630 миллиардов рублей собственных доходов. С начала года поступило 188 миллиардов. Это несколько ниже, чем планировали. Поэтому нужно мобилизовать все резервы, чтобы перейти от снижения к росту. У нас дифференцированная экономика, это позволяет удерживать ситуацию на плаву. Сейчас важно поддержать производства, не допустить закрытия предприятий, сохранить рабочие места»,— отметил губернатор.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что сейчас необходимо максимально эффективно осваивать средства и сохранять сбалансированность доходов и расходов бюджета. Социальная сфера и выполнение обязательств перед жителями остаются в приоритете. Малый и средний бизнес будут поддерживать, в том числе с помощью точечных решений по поиску резервов и стимулированию деловой активности.

Первый вице-губернатор Игорь Галась выразил уверенность, что ВРП Кубани покажет рост этим летом. Он напомнил, что действенным инструментом экономической политики остается План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, который реализуется пятый год. В настоящее время план включает 37 мероприятий с финансированием более 1,37 млрд руб.

«До 1 июня министерству экономики совместно с отраслевыми органами власти необходимо внести предложения по реализации плана с учетом новых вызовов. Надо использовать не только механизм бюджетных средств, но и другие формы поддержки отраслей. Сокращение административных барьеров, точечная работа с инвесторами. В приоритете — рост инвестиций. Муниципальным командам надо проанализировать все инвестпроекты. К 2030 году надо увеличить объем инвестиций в основной капитал не менее чем на 60%»,— заявил Игорь Галась.

Алина Зорина