В Туапсе убрали 17 тысяч кубометров мазута и загрязненного грунта

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий загрязнения: к настоящему времени собрано и вывезено около 17 тыс. куб. м мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. За последние сутки объем утилизированных отходов превысил 1,8 тыс. куб. м, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Как сообщили в оперативных службах, в работах задействованы порядка 730 человек и 65 единиц техники, включая подразделения МЧС России, «Кубань-СПАС», а также сотрудников муниципальных администраций и предприятий.

Параллельно в самом Туапсе продолжается очистка общественных пространств. С участием волонтеров ведется вывоз мусора с улиц, дворов, парков и спортивных площадок.

Вячеслав Рыжков