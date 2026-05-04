Кубанские застройщики вошли в топ-10 по объему строительства жилья

По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) на 4 мая 2026 года, три девелопера, зарегистрированные в Краснодарском крае, вошли в топ-10 рейтинга по текущему объему возводимого жилья. В список вошли компании Dogma, «Точно» и ССК.

Компания Dogma заняла третью строчку. Организация строит 2,8 млн кв. м жилья, что составляет 169 многоквартирных домов на 64,3 тыс. квартир. В мае 2025 года девелопер находился на четвертом месте.

На четвертом месте расположилась компания «Точно». В стадии строительства у застройщика 2,2 млн кв. м жилья (137 домов на 46,9 тыс. квартир). Годом ранее, в мае 2025 года, компания занимала третью позицию.

Девелопер ССК на начало мая 2026 года занял восьмое место с показателем 1,6 млн кв. м жилья (152 дома на 35 тыс. квартир). По сравнению с маем 2025 года компания поднялась на три пункта в рейтинге.

Лидером рейтинга стала группа «Самолет», которая возводит порядка 4,7 млн кв. м жилья (245 домов на 108,5 тыс. квартир). В целом по России на 1 мая 2026 года строится около 119,3 млн кв. м многоквартирных домов, что на 0,3% больше, чем месяцем ранее.

Алина Зорина