Глава Керчи Олег Каторгин ушел с должности

Руководитель администрации Керчи Олег Каторгин покинул должность. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, Олег Каторгин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причины ухода с должности не уточняются.

Кроме того, Сергей Аксенов сообщил, что глава Евпатории Александр Юрьев не будет участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования, который пройдет в ближайшее время. Такое решение принято в связи с состоянием здоровья чиновника после перенесенной операции.

Алина Зорина