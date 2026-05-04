Молочный холдинг инвестирует более 2 млрд рублей в развитие проектов на Кубани и СКФО

Молочный холдинг «Логика молока» планирует направить свыше 2 млрд руб. на развитие производственно-логистической инфраструктуры в Краснодарском крае и регионах Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщил «Ведомостям Юг» председатель совета директоров компании Руслан Алисултанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инвестиционная программа предусматривает модернизацию двух ключевых площадок. В Тихорецке холдинг намерен полностью обновить линии по выпуску детского питания, на что будет выделено около 1 млрд руб., еще 550 млн руб. планируется направить на обновление инженерной инфраструктуры. В Лабинске предусмотрены автоматизация складской логистики, замена производственной линии стоимостью порядка 690 млн руб., а также реновация производственного корпуса. Отдельным проектом станет создание логистического хаба, который должен связать Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Компания ожидает роста продаж на юге России на уровне 30% к 2030 году. Северный Кавказ при этом рассматривается не только как внутренний рынок с высоким потенциалом, но и как транзитный коридор для экспорта в страны Закавказья и далее на Ближний Восток в рамках маршрута «Север—Юг». В числе партнеров по внешнеэкономическому направлению — Российский экспортный центр и «Агроэкспорт». Основной акцент, по словам господина Алисултанова, делается на продукцию глубокой переработки.

Отдельно он отметил, что Северо-Кавказский федеральный округ остается «нетипичным молочным рынком», где сочетание демографической структуры, особенностей производства и потребительских привычек формирует специфический спрос. В ряде регионов округа уровень рождаемости существенно превышает среднероссийский, что поддерживает потребление базовых молочных продуктов и детского питания.

Согласно данным NTech, в период с апреля 2024 по март 2025 года розничные продажи детского питания в России выросли на 15% в натуральном выражении и на 20% в денежном, опередив динамику продуктового ритейла в целом.

Структура молочного производства в СКФО также отличается от общероссийской: если по стране основную долю выпуска обеспечивают крупные сельхозорганизации, то в округе доминируют личные подсобные хозяйства и фермерские предприятия. В 2025 году производство молока в СКФО превысило 1,5 млн тонн, при этом на переработку было направлено около 833 тыс. тонн, а сырьевой профицит составил порядка 735 тыс. тонн.

Вячеслав Рыжков