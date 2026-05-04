В Краснодаре приведут в порядок 39 памятников к 9 Мая

В Краснодаре приводят в порядок мемориалы ко Дню Победы. В этом году планируется отремонтировать 39 памятников, включая 17 объектов культурного наследия. Обновление затронет мемориалы героям Великой Отечественной войны и мирным жителям, пострадавшим в период гитлеровской оккупации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Благоустройство планируют завершить до 9 мая. Рабочие восстанавливают гранитные плиты, ступени и бордюры, очищают бетонные элементы и окрашивают металлические ограждения с постаментами. Также обновят надписи на мемориальных досках и заменят тротуарную плитку. Параллельно у мемориалов устанавливают декоративные элементы — алые звезды, флаги и праздничные конструкции. На большинстве объектов ремонт уже закончен.

Кроме того, глава Краснодара сообщил, что с 1 мая памятники находятся под круглосуточной охраной казаков Екатеринодарского районного казачьего общества. Дежурства продлятся до 11 мая, в них задействованы более 150 казаков.

Алина Зорина