Главные новости за 27 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае стартовала посевная кампания риса, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. В этом году под культуру отведено порядка 100 тыс. га.

Краснодарский край на 1 марта 2026 года занял 22-е место в рейтинге российских регионов по уровню дисциплины корпоративных заемщиков. Доля просроченной задолженности бизнеса по кредитам в регионе составила 1,75%, снизившись за год на 0,19 процентного пункта.

Эксперт: разлив нефти у Туапсе не успеют ликвидировать к лету. Зона загрязнения акватории Черного моря в районе Туапсе продолжает расширяться и уже превысила 70 км вдоль побережья.

Средняя стоимость месячной аренды жилья эконом- и комфорт-класса в Краснодаре составляет: для студии — от 20 тыс. руб., для однокомнатных квартир — 25–30 тыс. руб.

За первый квартал этого года на территории Краснодарского края вакцинацию от различных заболеваний прошли порядка 750 тыс. человек.

В Туапсе усилили группировку, задействованную в ликвидации разлива нефтепродуктов, возникшего после атаки беспилотников на морской терминал. По данным на утро 27 апреля, с трех участков работ собрано 4,165 тыс. куб. м загрязненного грунта и водо-мазутной смеси.

Предприятия потребительской сферы Краснодарского края по итогам первого квартала 2026 года перечислили в бюджет 19 млрд руб. Показатель практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

Около 59% опрошенных жителей Краснодара увеличат расходы в первой половине мая. При этом 18% сохранят привычный уровень трат.

Суд обратил в доход государства 18 млрд руб., а также акции АО «Краснодаргоргаз», АО «Атэк», ООО «Тепловая транспортная компания», АО «Апшеронскрайгаз», принадлежавшие бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву и аффилированным с ним лицам, за нарушения антикоррупционного законодательства, допущенные в период его депутатских полномочий.

В Краснодарском крае ведется строительство 95 церквей. За последние десять лет в городах и сельских населенных пунктах Кубани было возведено 119 церквей, еще 95 объектов находятся на разных стадиях строительства.