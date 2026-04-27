На Кубани строят почти 100 церквей

В Краснодарском крае ведется строительство 95 церквей. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогам встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

По его данным, за последние десять лет в городах и сельских населенных пунктах Кубани было возведено 119 церквей, еще 95 объектов находятся на разных стадиях строительства.

Глава региона поблагодарил предстоятеля Русской православной церкви за визит, отметив его значение для жителей края. В свою очередь патриарх Кирилл, по словам господина Кондратьева, охарактеризовал Кубань как один из центров сохранения православных традиций.

Ранее патриарх освятил храм Рождества Христова в станице Динской и совершил там первую божественную литургию. В рамках визита он также вручил губернатору орден князя Даниила Московского I степени.

