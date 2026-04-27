Доля просроченной задолженности бизнеса Кубани по кредитам составила 1,75%

Краснодарский край занял 22-е место в рейтинге российских регионов по уровню дисциплины корпоративных заемщиков, следует из исследования «РИА Новости».

Доля просроченной задолженности бизнеса по кредитам в регионе составила 1,75%, снизившись за год на 0,19 процентного пункта. При этом объем корпоративного кредитного портфеля вырос на 21,4%.

Соседняя Республика Адыгея расположилась на 23-й позиции с аналогичным уровнем просрочки — 1,75%, который за год сократился на 1,52 процентного пункта.

Республика Крым заняла 55-е место: доля просроченной задолженности там достигла 3,92%, увеличившись на 2,02 процентного пункта.

Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ и Магаданская область, тогда как на последних позициях оказались Дагестан и Ненецкий автономный округ.

В среднем по России доля просроченной задолженности корпоративных заемщиков составляет 3,55%.

