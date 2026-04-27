За первый квартал 2026 года на Кубани вакцинировали около 750 тысяч жителей

За первый квартал этого года на территории Краснодарского края вакцинацию от различных заболеваний получили порядка 750 тыс. человек. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Из 750 тыс. вакцинированных жителей Краснодарского края 320 тыс. — несовершеннолетние. По данным министерства региона, по сравнению с первым кварталом прошлого года количество вакцинированных кубанцев существенно не изменилось.

Отмечается, что вакцинация проводится для иммунизации против дифтерии, столбняка, коклюша, кори, краснухи, эпидемического паротита, вирусных гепатитов, коронавирусной инфекции (COVID-19), ветряной оспы, бешенства и других инфекций. В министерстве подчеркивают, что снижение количества привившихся жителей Краснодарского края может напрямую влиять на коллективный иммунитет. Это значительно увеличивает риск распространения инфекций среди населения, что особенно опасно для групп, которые не могут вакцинироваться по медицинским показаниям.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае снижается заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), в том числе ВИЧ. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, последние несколько лет эпидемическая обстановка не вызывает опасений. Заболеваемость сифилисом сократилась на 9%, гонореей — на 20%, трихомониазом — на 23%, вирусными бородавками — на 40%. Количество пациентов с впервые в жизни установленным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) на Кубани сокращается ежегодно.

Алина Зорина