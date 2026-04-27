Под посев риса на Кубани отвели около 100 тысяч гектаров

В Краснодарском крае стартовала посевная кампания риса, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. В этом году под культуру отведено порядка 100 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: глава Крымского района Сергей Лесь / Telegram, глава Крымского района Сергей Лесь / Telegram Фото: глава Крымского района Сергей Лесь / Telegram, глава Крымского района Сергей Лесь / Telegram

По словам главы региона, посевной материал полностью представлен отечественными сортами кубанской селекции. Аграрии, как отмечается, обеспечены необходимыми удобрениями, техникой и средствами защиты растений.

Краснодарский край традиционно остается основным производителем риса в России. В прошлом году, несмотря на засушливые условия, в регионе было собрано более 850 тыс. тонн зерна. В текущем сезоне власти рассчитывают на сопоставимый результат при благоприятной погодной конъюнктуре.

Вячеслав Рыжков