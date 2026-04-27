В первом квартале предприятия потребсферы Кубани заплатили 19 млрд рублей налогов

Предприятия потребительской сферы Краснодарского края по итогам первого квартала 2026 года перечислили в бюджет 19 млрд руб., сообщили в региональном департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя. Показатель практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, что, по оценке ведомства, свидетельствует о стабильности отрасли.

В структуре налоговых поступлений наибольшую долю занимает налог на доходы физических лиц — 7,1 млрд руб. Поступления по налогу на прибыль организаций составили 5,3 млрд руб., акцизы на крепкий алкоголь и пиво — 3,5 млрд руб., налог на имущество — 756 млн руб.

Потребительская сфера сохраняет лидирующие позиции среди отраслей экономики региона по объему налоговых отчислений. На ее долю приходится 18,4% всех поступлений, что подчеркивает значимость сектора для формирования доходной части бюджета края.

Вячеслав Рыжков