Эксперт: разлив нефти у Туапсе не успеют ликвидировать к лету

Зона загрязнения акватории Черного моря в районе Туапсе продолжает расширяться и уже превысила 70 км вдоль побережья. Ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в полном объеме до начала летнего сезона маловероятно, считает руководитель постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко. Об этом пишет «Ъ-Сочи».

По словам эколога, загрязнение распространилось от Туапсе в сторону Архипо-Осиповки. Протяженность этого участка по автомобильной дороге составляет около 77 км — это сопоставимо с масштабом распространения нефтепродуктов в акватории.

Ранее загрязнение фиксировали с помощью спутниковых данных. По состоянию на 23 апреля нефтяные следы достигли района Новомихайловского. Анализ снимка от 26 апреля показал дальнейшее продвижение: пленочные образования в открытом море наблюдаются уже в районе Джубги и Архипо-Осиповки.

Эксперты отмечают, что часть загрязнений в районах Небуга, Тюменского и Ольгинки может иметь вторичный характер. То есть ранее осевшие у берега нефтепродукты под воздействием ветра и волн вновь поднимаются на поверхность, образуя пленки и слики.

Дополнительный анализ спутникового снимка Planet, сделанного 26 апреля, подтвердил наличие темных пленочных следов и пятен в акватории Туапсинского морского торгового порта, а также у центрального пляжа Туапсе. Южнее аналогичные загрязнения зафиксированы в районах Гизель-Дере и Южного пляжа.

Ранее сообщалось, что зона распространения нефтепродуктов достигала 50 км — от Гизель-Дере до пляжей в районе ВДЦ «Орленок». Новые данные свидетельствуют о дальнейшем увеличении масштаба загрязнения, что подтверждают и спутниковые наблюдения, и экспертные оценки.

Алина Зорина