Почти 60% краснодарцев планируют увеличить расходы в мае

Около 59% опрошенных жителей Краснодара увеличат расходы в первой половине мая. При этом 18% сохранят привычный уровень трат. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили аналитики сервиса «Альфа-Деньги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Несмотря на традиционное восприятие майских праздников как периода отдыха, часть южан сохраняет рабочую активность, в частности 31% краснодарцев планирует продолжать трудиться. При этом 19% намерены провести время дома, 32% — отправиться в поездку или путешествие, а 23% — отдыхать на природе, пикниках и шашлыках. Еще 13% жителей кубанской столицы хотят поехать на дачу или заняться садом и огородом. Наименее популярным, но все же востребованным вариантом у краснодарцев стал ремонт или стройка — 9% опрошенных»,— рассказали эксперты «Альфа-Деньги».

Согласно исследованию, почти половина жителей краевого центра называют поездки и путешествия основной статьей дополнительных расходов. Далее следуют затраты на подарки, застолья, кафе и рестораны (18% краснодарцев), пикники и отдых на природе (14%), а также стройматериалы и ремонт дома, квартиры или дачи (10%). При этом лишь небольшая доля опрошенных (порядка 1%) планирует потратить деньги на покупки для дачи и сада. На развлечения и досуг (кино, театр, развлекательные центры) приходится 7% расходов краснодарцев.

Большинство краснодарцев старается придерживаться умеренного бюджета. Около 61% на дополнительные праздничные расходы выделяют до 10 тыс. руб., 17% — от 11 тыс. до 20 тыс. руб., 9% — от 21 тыс. до 50 тыс., 5% — от 51 тыс. до 100 тыс. руб. Более крупные расходы встречаются реже — свыше 100 тыс. руб. готовы потратить 8%. Средняя сумма трат на майские праздники составляет порядка 30–34 тыс. руб.

В случае незапланированных трат 57% краснодарцев используют собственные накопления. Кредитными картами, банковскими кредитами и займами воспользуются около 24% респондентов, еще порядка 9% одолжат у знакомых или родственников. При этом около 10% предпочитают перенести покупку на потом.

Маргарита Синкевич