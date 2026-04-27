К работам по уборке нефтепродуктов в Туапсе привлекли дополнительные силы

В Туапсе усилили группировку, задействованную в ликвидации разлива нефтепродуктов, возникшего после атаки беспилотников на морской терминал. По данным на утро 27 апреля, с трех участков работ собрано 4,165 тыс. куб. м загрязненного грунта и водо-мазутной смеси.

Работы ведутся как на территории терминала, откуда произошла утечка, так и в устье реки Туапсе, где развернуты шесть каскадов боновых заграждений и оборудована нефтеловушка. Сбор нефтепродуктов из воды осуществляется с применением экскаваторов. Одновременно в круглосуточном режиме продолжается очистка береговой линии.

Для предотвращения распространения загрязнения в акваторию Черного моря вдоль центрального пляжа дополнительно установлено около 700 м боновых заграждений.

Накануне объем привлеченных сил был увеличен: к ликвидации последствий подключены дополнительные подразделения ГУ МЧС по Краснодарскому краю и «Кубань-СПАС». В общей сложности в работах участвуют 205 человек и 55 единиц техники. Координацию на месте по поручению губернатора Вениамина Кондратьева осуществляет его заместитель Дмитрий Маслов.

