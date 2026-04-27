Средняя стоимость аренды «однушки» в Краснодаре составляет 25–30 тысяч рублей

Средняя стоимость месячной аренды жилья эконом- и комфорт-класса в Краснодаре составляет: для студии — от 20 тыс. руб., для однокомнатных квартир — 25–30 тыс. руб. Такую информацию «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе компании «Инсити девелопмент».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации девелопера, средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир в столице Кубани составляет 40–50 тыс. руб. в месяц, трехкомнатных — от 50 тыс. руб. в месяц. В то же время средняя стоимость месячной аренды жилья бизнес-класса в Краснодаре для студий составляет: 80–90 тыс. руб., для однокомнатных квартир — 100 тыс. руб., для двухкомнатных — 115 тыс. руб. и для трехкомнатных квартир — 130 тыс. руб.

Директор департамента продаж «Инсити девелопмент» Ксения Гагарина отмечает, что в настоящее время аренда жилья в столице Кубани стала пользоваться большим спросом из-за повышения процентной ставки по ипотеке и роста стоимости жилья, что сделало покупку квартиры менее доступной для многих жителей города и края и приезжих.

«Именно большой приток приезжих в столицу Краснодарского края дает рост спроса на аренду — новые жители города не сразу готовы приобретать свое жилье и чаще выбирают аренду. Этот инструмент стал популярным способом решения жилищного вопроса»,— говорит эксперт.

По информации департамента продаж «Инсити девелопмент», стоимость долгосрочной аренды студии бизнес-класса с дизайнерским ремонтом в Центральном районе Краснодара (48,4 кв. м; ЖК «Бельведер») составляет 100 тыс. руб. в месяц, в районе Чистяковской рощи (60 кв. м; «Девелопмент плаза») — 90 тыс. руб.; в районе «Авроры» (50 кв. м; ЖК «Большой») — 80 тыс. руб. В среднем квадратный метр аренды студии класса «бизнес» в центре кубанской столицы стоит 1700 руб.

Однокомнатные квартиры бизнес-класса с дизайнерским или евроремонтом в центре Краснодара сдаются в среднем за 102,8 тыс. руб. в месяц (1830 руб. за кв. м). Например, в ЖК «Тургенев» (ул. Дальняя, 8, к. 1) есть варианты съема «однушек» за 80 тыс. руб. (44 кв. м) и за 110 тыс. руб. (50 кв. м) в месяц. В ЖК «Девелопмент плаза» на Московской можно арендовать квартиру (55 кв. м) за 150 тыс. руб., а в ЖК «Центральный» на Буденного, 12 (65 кв. м) — за 120 тыс. руб. в месяц.

«Двушки» класса «бизнес» в центре кубанской столицы сдаются в среднем за 117,1 тыс. руб. в месяц (1600 руб. за кв. м). В настоящее время есть варианты арендовать двухкомнатную квартиру площадью 101 кв. м в ЖК «Соборный» (ул. Седина, 51/1) за 180 тыс. руб. в месяц, а можно за 80 тыс. руб. в ЖК «Тургенев», но 55 кв. м. В «Девелопмент плаза» «двушка» площадью 90 кв. м сдается за 250 тыс. руб. Есть варианты и за 99 тыс. руб. (84,6 кв. м) в ЖК «Седьмой континент» (ул. Совхозная, 1, к. 3), и за 120 тыс. руб. (83 тыс. руб.) в ЖК «Триумф» (ул. Гаврилова, 27/1).

Трехкомнатные квартиры бизнес-класса с дизайнерским ремонтом в центре Краснодара сдаются в среднем за 134,7 тыс. руб. в месяц (1200 руб. за кв. м). Так, «трешку» в ЖК «Тургенев» можно снять от 100 до 120 тыс. руб. в месяц, в ЖК Avrora (ул. Дзержинского, 93) — за 97 тыс. руб. в месяц, а в ЖК «Седьмой континент» (120 кв. м с косметическим ремонтом) — за 190 тыс. руб. в месяц.

Михеенко Дмитрий