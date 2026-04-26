Главные новости за 20-26 апреля: Кавказ

Депутаты Народного собрания Дагестана приняли изменения в региональный закон, который регулирует земельные отношения. Теперь граждане, чье жилье признано непригодным или утрачено в результате чрезвычайной ситуации, могут получить в собственность участок без проведения торгов.

Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего руководителя Фонда социального страхования по Республике Ингушетия Якуба Белхороева к десяти годам лишения свободы по делу о растрате.

Ставропольский край занял восьмое место в РФ по вводу жилья в I квартале 2026 года. Министр строительства и архитектуры Ставропольского края Андрей Уваров объявил, что регион за первые три месяца 2026 года ввел в эксплуатацию 543,3 тыс. кв. м жилья.

Татьяна Лихачева покинула пост министра культуры Ставропольского края. Распоряжение об освобождении от должности подписано 23 апреля.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил трех сторонников запрещенной в России международной террористической группировки «Исламское государство» к длительным срокам за подготовку взрыва на Центральном рынке Георгиевска в Ставропольском крае.

АО «Международный аэропорт “Махачкала”» по итогам 2025 года отразило в отчетности выручку в размере 5,87 млрд руб. и чистую прибыль 760,4 млн руб., следует из данных СПАРК-Интерфакс, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края в 2026 году достиг $122 млн. По данным региональных властей, за более чем три месяца 2026 года зафиксирован существенный прирост по нескольким группам товаров.

Начальником Пограничного управления ФСБ России по Дагестану назначили Сергея Попова.

Санаторно-курортные организации Ставропольского края по итогам 2025 года сформировали совокупную чистую прибыль свыше 6 млрд руб. при выручке более 25 млрд руб. Лидером по прибыли стало ООО «Санаторий Плаза» (1,59 млрд руб. при выручке 3,8 млрд руб.).

Предварительный ущерб сельскому хозяйству Дагестана от наводнения превышает 600 млн руб. Точная сумма вырастет, когда вода сойдет с затопленных территорий.