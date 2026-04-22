Аэропорт Махачкалы заработал 760 млн рублей в 2025 году

АО «Международный аэропорт “Махачкала”» по итогам 2025 года отразило в отчетности выручку в размере 5,87 млрд руб. и чистую прибыль 760,4 млн руб., следует из данных СПАРК-Интерфакс, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Компания ведет деятельность с 2012 года и является ключевым аэропортовым оператором региона. Основной вид деятельности — оказание аэропортовых услуг, при этом структура бизнеса также включает обслуживание воздушных судов, хранение и реализацию топлива, транспортную обработку грузов, а также сопутствующие сервисы, включая общественное питание и аренду недвижимости. Генеральным директором с декабря 2024 года является Николай Субботин.

Согласно отчетности, выручка компании демонстрирует устойчивый рост на протяжении последних лет: с 2,05 млрд руб. в 2021 году до 5,87 млрд руб. в 2025 году. Себестоимость продаж в 2025 году составила 4,74 млрд руб., валовая прибыль — 1,13 млрд руб., прибыль от продаж — 864,9 млн руб., а прибыль до налогообложения — 1 млрд руб.

Активы компании на конец 2025 года достигли 5,73 млрд руб., включая основные средства на уровне 2,89 млрд руб., денежные средства — 761,9 млн руб. и дебиторскую задолженность около 636 млн руб. Капитал и резервы составили 5,17 млрд руб. при относительно невысоком уровне долговой нагрузки.

Среднесписочная численность сотрудников в 2025 году составила 1 073 человека. Уставный капитал компании превышает 1 млрд руб. За 2025 год объем уплаченных налогов составил около 770 млн руб., включая НДС и налог на прибыль.

Согласно данным отчетности о движении денежных средств, поступления от текущей деятельности в 2025 году превысили 6,1 млрд руб., при этом чистый денежный поток по итогам года сложился отрицательным и составил минус 453 млн руб. Компания также продолжает инвестиционную программу, направляя значительные средства на приобретение и модернизацию основных средств.

АО «Международный аэропорт “Махачкала”» включено в перечень системообразующих предприятий и занимает доминирующее положение на рынке аэропортовых услуг региона. Компания участвует в государственных закупках и реализует контракты с государственными структурами, однако их доля в общей выручке остается незначительной.

Роман Лаврухин