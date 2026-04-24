Суд в Москве приговорил экс-главу ФСС Ингушетии к 10 годам колонии

Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего руководителя Фонда социального страхования по Республике Ингушетия Якуба Белхороева к 10 годам лишения свободы по делу о растрате. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда.

Как уточнили в суде, срок назначен с учетом приговора Московского городского суда от 17 ноября 2022 года. По делу также осуждены предполагаемые пособники — Мустафа и Муса Богатыревы, Исса Цечоев и Танзила Полонкоева. Им назначено по три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

По версии следствия, с июля 2015 года по август 2020 года Белхороев, используя служебное положение, совместно с соучастниками организовал схему хищения средств фонда. В учреждение передавались подложные документы о якобы произошедших несчастных случаях на производстве, на основании которых оформлялись страховые выплаты.

Общий ущерб составил около 14 млн руб. Белхороев признан виновным в растрате в особо крупном размере, его сообщники — в пособничестве. Ранее, в 2022 году, он был приговорен к 9 годам колонии за аналогичные преступления.

Валерий Климов