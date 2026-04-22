В Ростове-на-Дону осудили исламистов, готовивших теракт на рынке в Георгиевске

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил трех приверженцев запрещенной в России международной группировки «Исламское государство» к длительным срокам за подготовку взрыва на Центральном рынке Георгиевска в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Судьи признали их виновными по статьям об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), покушении на теракт группой лиц (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном изготовлении оружия (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).

В марте 2024 года подсудимые приняли решение устроить теракт с помощью самодельного взрывного устройства на оживленном рынке, где ежедневно собираются сотни покупателей. Они тщательно разведали объект: обошли территорию, засняли камеры видеонаблюдения и определили оптимальное место для закладки бомбы. Затем мужчины посетили местные аптеки и хозяйственные магазины в Георгиевске, где купили химические прекурсоры — удобрения, кислоты и бытовые химикаты, достаточные для сборки 2–3 кг взрывчатки мощностью, сравнимой с гранатой Ф-1.

Силовики прервали их планы 29 марта 2024 года: оперативники УФСБ по Ставропольскому краю задержали всех троих на этапе финальной сборки СВУ в съемной квартире. Обыски выявили готовые компоненты взрывчатки, тайники с радиодетонаторами и переписку в мессенджерах с куратором из ИГ, который направлял их из-за рубежа. Эксперты подтвердили, что устройство могло нанести серьезный ущерб — радиус поражения составил бы до 20 метров, с риском для десятков людей.

Суд назначил фигурантам 18, 17 и 16 лет колонии строгого режима соответственно, плюс штрафы в 650 тыс., 600 тыс. и 550 тыс. рублей. Имена осужденных и их национальности пресс-служба суда не раскрыла. Известно, что все трое — иностранцы, прибывшие в Россию недавно и радикализированные религиозной пропагандой. Адвокаты просили смягчения, ссылаясь на отсутствие жертв, однако прокуроры доказали умышленную группу и связь с международным терроризмом.

Станислав Маслаков