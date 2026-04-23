Министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева оставила пост

Татьяна Лихачева покинула пост министра культуры Ставропольского края. Распоряжение об освобождении от должности подписано 23 апреля.

Кадровое решение было принято в связи с истечением срока полномочий руководителя ведомства. Иные подробности о дальнейших назначениях пока не сообщаются.

Татьяна Лихачева руководила министерством культуры региона с апреля 2013 года. Она курировала сферу искусства, работу культурных учреждений и развитие профильных проектов на территории края.

Мария Хоперская