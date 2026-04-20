Ущерб сельскому хозяйству Дагестана от наводнения превысил 600 млн рублей

Весеннее наводнение 2026 года нанесло сельскому хозяйству Дагестана колоссальный урон. Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Шамиль Рамазанов оценил предварительный ущерб в более 600 млн руб.

Сотрудники ведомства обследуют районы, фиксируют потери актами и утилизируют погибший скот, но точная сумма вырастет, когда вода сойдет с затопленных территорий.

Наводнение началось в конце марта из-за сильных ливней, которые Росгидромет назвал десятилетним явлением. Дожди вызвали оползни, подтопления домов, электроподстанций и Геджухского водохранилища, власти ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске и других городах. Паводок разрушил жилой дом в Махачкале, унес жизнь человека в селе Кирки и эвакуировал жителей Дербентского района. Стихия залила 11,8 тыс. га сельхозугодий, включая озимые, многолетние травы, виноградники и сады. Ранее сообщали о 1,8 тыс. га посевов и 160 га насаждений, включая 100 га садов и 60 га ягодников.

Животноводство пострадало особенно сильно. Наводок погубил 912 голов крупного рогатого скота, в том числе 574 коровы, 3,5 тыс. голов мелкого рогатого скота, 43 лошади, 64,4 тыс. голов птицы и 385 пчелосемей. Ранние оценки указывали на 430 голов КРС (270 коров), 650 МРС и 64 тыс. птицы. В основном потери пришлись на личные подсобные хозяйства, как отметил глава Дагестана Сергей Меликов.

Инфраструктура тоже серьезно повреждена. Стихия разрушила или повредила 39 зданий, две насосные станции и одну артезианскую скважину. Особо уязвимыми оказались 50 мелиоративных объектов федерального значения с ущербом в 360 млн руб., несмотря на оперативные меры госструктур. Федеральный Минсельхоз уже выделил 67 млн руб. на ликвидацию последствий, плюс 73 млн руб. на первоочередные объекты. По 13 объектам работают за счет федеральных средств. Глава Минсельхоза России Оксана Лут подтвердила общий ущерб в 640 млн руб. и подчеркнула необходимость поддержки фермеров.

Власти Дагестана продолжают комиссионные проверки и подсчеты. Рамазанов заверил, что ведомство ведет работы по растениеводству и животноводству, чтобы минимизировать дальнейшие потери. Федеральная помощь ускорит восстановление, но фермеры ждут точных выплат и семян для пересева.

Станислав Маслаков