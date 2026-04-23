Жители Дагестана, потерявшие жилье из-за наводнения, смогут получить земельные участки

Депутаты Народного собрания Дагестана приняли изменения в региональный закон, который регулирует земельные отношения. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Как уточняется в сообщении, теперь граждане, чье жилье признано непригодным или утрачено в результате чрезвычайной ситуации, могут получить в собственность участок без проведения торгов. Для этого необходимо получить сертификат о предоставлении единовременной выплаты на приобретение или строительство жилья, который предоставляется по решению регионального правительства. «Кроме того, проект закона устанавливает категорию граждан, имеющих право на внеочередное приобретение земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева