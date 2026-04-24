На Ставрополье экспорт продукции АПК вырос до $122 млн в 2026 году

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края в 2026 году достиг $122 млн. Об этом сообщил министр экономразвития региона Антон Доронин в своих соцсетях.

По данным региональных властей, за более чем три месяца 2026 года зафиксирован существенный прирост по нескольким группам товаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт продуктов переработки фруктов, овощей и орехов вырос втрое и составил более $1,4 млн. Отгрузки молочных товаров ставропольские предприятия нарастили в 10 раз — сумма достигла более $304 тыс.

Кроме того, по словам министра, увеличивается спрос на местные напитки (+32,5%) и побочные продукты (+126,8%). Основу экспорта края составляют мясная продукция, зерновые, товары пищевой и перерабатывающей промышленности, продукция масложировой отрасли, рыба и морепродукты.

В пятерку крупнейших стран-импортеров вошли Азербайджан, Саудовская Аравия, Китай, Грузия и Казахстан. Среди товаров, пользующихся спросом на этих рынках, — местные кондитерские изделия, масла, мясо птицы и пшеница.

Константин Соловьев