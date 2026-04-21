Начальником Пограничного управления ФСБ России по Дагестану стал Сергей Попов
Начальником Пограничного управления ФСБ России по Дагестану назначили Сергея Попова. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.
Фото: Сергей Меликов
У Сергея Попова большой опыт работы на различных должностях в подразделениях Пограничной службы ФСБ России. Военную службу он проходил на Дальнем Востоке, в Республике Таджикистан и на Северном Кавказе. В 2017 году из Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям Сергея Попова перевели в Республику Карелия. Там он сначала был первым заместителем начальника Пограничного управления ФСБ России по Карелии, а затем его назначили начальником ведомства.
За безупречную службу Сергей Попов награжден государственными и ведомственными наградами.