Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Начальником Пограничного управления ФСБ России по Дагестану стал Сергей Попов

Начальником Пограничного управления ФСБ России по Дагестану назначили Сергея Попова. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

Фото: Сергей Меликов

У Сергея Попова большой опыт работы на различных должностях в подразделениях Пограничной службы ФСБ России. Военную службу он проходил на Дальнем Востоке, в Республике Таджикистан и на Северном Кавказе. В 2017 году из Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям Сергея Попова перевели в Республику Карелия. Там он сначала был первым заместителем начальника Пограничного управления ФСБ России по Карелии, а затем его назначили начальником ведомства.

За безупречную службу Сергей Попов награжден государственными и ведомственными наградами.

Мария Хоперская

