Ведущие санатории Кавминвод заработали более 6 млрд рублей в 2025 году

Санаторно-курортные организации Ставропольского края по итогам 2025 года сформировали совокупную чистую прибыль свыше 6 млрд руб. при выручке более 25 млрд руб., следует из анализа данных СПАРК-Интерфакс, проведенного «Ъ-Кавказ». Лидером по прибыли стало ООО «Санаторий Плаза» (1,59 млрд руб. при выручке 3,8 млрд руб.). Далее следуют ООО «Санаторий Источник Железноводск» (1,19 млрд руб.) и ООО «Санаторий Источник Кисловодск» (более 1 млрд руб.), а также ООО «Санаторий Источник» (Ессентуки), заработавшее 740,9 млн руб.

Второй эшелон формируют санатории с прибылью 300–600 млн руб., включая ООО «Санаторий Русь», АО «Санаторий Крепость» и ООО «Санаторий Солнечный». Ряд объектов демонстрирует прибыль в диапазоне 100–200 млн руб. При этом по выручке в лидерах остаются «Санаторий Плаза», «Санаторий Русь», «Санаторий Солнечный» и «Источник Кисловодск», тогда как наиболее высокая рентабельность характерна для группы «Источник» и «Плазы».

По данным СПАРК, налоговые платежи и страховые взносы указанных санаториев составили не менее 2–2,5 млрд руб. При этом расчеты основаны на выборке около 20 крупнейших объектов и не отражают всю отрасль. По оценке Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, совокупная прибыль санаториев региона составляет около 12 млрд руб. в год.

В регионе действует 128 санаториев с емкостью более 35 тыс. мест, а загрузка на курортах Кавказских Минеральных Вод достигает 85–90%. Турпоток в 2025 году превысил 8,4 млн человек.

На этом фоне участники рынка фиксируют структурные изменения: отрасль постепенно разделяется на премиальные частные проекты и традиционные санатории. Современные объекты все чаще работают как гибрид гостиничного и медицинского бизнеса, формируя значительную часть доходов за счет дополнительных сервисов и гибких форматов отдыха. В то же время значительная часть здравниц сохраняет социальную модель, что ограничивает их доходность и инвестиционные возможности.

Роман Лаврухин