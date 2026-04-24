Ставропольский край занял восьмое место в РФ по вводу жилья в I квартале 2026 года

Министр строительства и архитектуры Ставропольского края Андрей Уваров объявил, что регион за первые три месяца 2026 года ввел в эксплуатацию 543,3 тыс. кв. м жилья, сообщили в ведомстве.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Этот объем обеспечил выполнение 41,3% годового плана национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 1,316 млн кв. м. Ставрополье заняло восьмое место среди всех субъектов России по общему вводу недвижимости и второе место в Северо-Кавказском федеральном округе после лидеров СКФО. Застройщики сдали 363,8 тыс. кв. м индивидуального жилья (67% от общего объема) и 179,5 тыс. кв. м многоквартирных домов, где разместились 5,2 тыс. новых квартир.

Северо-Кавказстат 16 апреля официально подтвердил эти цифры и отметил спад на 35,8% по сравнению с первым кварталом 2025 года, когда край сдал 846,4 тыс. кв. м. Несмотря на снижение, Ставрополье уверенно лидирует в округе, опережая Дагестан, Чечню и Кабардино-Балкарию. В январе 2026 года регион шел четвертым в общероссийском рейтинге с 140,8 тыс. кв. м (2,8 тыс. квартир), а за январь–февраль ввели 302 тыс. кв. м. По муниципалитетам лидируют Ставропольский городской округ (195 тыс. кв. м), Шпаковский (93 тыс. кв. м) и Предгорный (56 тыс. кв. м), хотя спад охватил все территории.

В 2025 году Ставропольский край ввел рекордные 1,869 млн кв. м жилья, превысив план на 146,3% и заняв 16-е место в России по общему объему. По квадратным метрам на человека край опустился на 42-е место (0,648 кв. м), но сохранил первое место в СКФО, особенно во втором полугодии. За январь–ноябрь 2025-го построили 1,8 млн кв. м (95,2% к 2024 году), в Ставрополе — 682,4 тыс. кв. м с ростом 7%. Первый квартал 2025-го порадовал подъемом: край сдал 846,4 тыс. кв. м (+26,1% в Ставрополе до 263,3 тыс. кв. м), заняв 10-е место в России и первое в округе за январь–апрель (931 тыс. кв. м, +23,8%).

С 2019 года регион перевыполнил долгосрочный план на 24,5%: ввел 9,2 млн кв. м вместо запланированных 7,4 млн, а ежегодные объемы выросли в 1,6 раза — с 1,177 млн в 2019-м до 1,89 млн в 2025-м (ИЖС — 1,141 млн, многоквартирное — 727 тыс. кв. м). По региональному проекту «Жилье» к 2030 году построят более 8 млн кв. м, уже выполнив 26,2%. В 2025-м край возвел свыше 9 тыс. объектов при росте строительных работ на 5,5% до 274 млрд руб.

Станислав Маслаков