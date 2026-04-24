Главные новости за 24 апреля. Кубань, Крым, Адыгея
Имущество членов семьи экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова на общую сумму порядка 900 млн руб. обратили в доход государства по решению суда.
Октябрьский районный суд Краснодара прекратил деятельность главного прокурора региона Галины Черновой.
Дочь Александра Чернова Анастасию Шепель уличили в сокрытии коррупционного имущества членов семьи. Шепель являлась судьей Арбитражного суда Краснодарского края до 24 апреля 2026 года.
Прокурор заявил, что нотариат Кубани с 1991 года контролирует семья экс-председателя крайсуда Чернова.
В Туапсе полностью потушили пожар на морском терминале, возгорание ликвидировали в течение пяти дней.
Пост министра ЖКХ Крыма покинул Захар Щегленко, написав заявление об увольнении по собственному желанию.
Бизнесмен Денис Избрехт приобрел у Росимущества 100% акций «Южгазэнерджи».
В Краснодарском крае могут продлить налоговые льготы для туристических инвестиционных проектов до 2030 года.
В Туапсе продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов.
На Кубани в начале года выдача разрешений на строительство упала на 63%..