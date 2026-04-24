Дочь экс-председателя Краснодарского краевого суда Чернова уличили в сокрытии имущества

Дочь бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова Анастасию Шепель уличили в сокрытии коррупционного имущества семьи, заявляет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

В сообщении объединенной пресс-службы судов региона говорится, что вторая дочь Галины и Александра Черновых, Анастасия Шепель, также принимала участие в сокрытии имущества членов семьи. До 24 апреля 2026 года Анастасия Шепель являлась судьей Арбитражного суда Краснодарского края.

Октябрьский районный суд Краснодара решил обратить в доход государства имущество членов семьи Чернова на общую сумму порядка 900 млн руб. В доход РФ изымут 36 кг золота в слитках и монетах, 22 млн руб., два жилых дома, 106 нежилых помещений и шесть земельных участков общей площадью более 9 тыс. кв. м.

На основании решения Октябрьского районного суда Краснодара также прекращена нотариальная деятельность Галины Черновой, бывшей супруги Александра Чернова.

