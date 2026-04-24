Выдача разрешений на строительство на Кубани упала на 63% в начале года

В Краснодарском крае в первом квартале 2026 года было выдано четыре разрешения на строительство многоквартирных домов, что на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда их число составляло 11. Об этом «Ведомости Юг» сообщили в региональном департаменте архитектуры и градостроительства.

Всего за отчетный период в крае оформлено 252 разрешения на строительство, что на 41% ниже показателя годом ранее. Объем ввода жилья в сегменте многоквартирной застройки также сократился, составив 154,4 тыс. кв. м, что на 22,9% меньше, чем в первом квартале 2025 года.

Ранее в администрации Краснодара сообщали, что по итогам 2025 года было выдано 49 разрешений на строительство многоквартирных домов, что на 19% меньше по сравнению с 2024 годом, когда было утверждено 61 разрешение.

Вячеслав Рыжков