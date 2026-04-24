Прокурор: нотариат Кубани с 1991 года контролирует семья экс-председателя крайсуда Чернова

Представитель Генпрокуратуры в ходе судебного разбирательства заявил, что институт нотариата в Краснодарском крае с начала 1990-х годов фактически находился под контролем семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и использовался в целях личного обогащения, в том числе для сокрытия участия в коррупционных правонарушениях.

По утверждению надзорного ведомства, с 1991 по 1994 год контроль над системой осуществлял сам господин Чернов, занимавший пост руководителя регионального управления юстиции, после чего влияние перешло к его бывшей супруге, возглавляющей нотариальную палату края. В Генпрокуратуре полагают, что через данный институт обеспечивалось сокрытие имущественных активов и участие в противоправной деятельности, а ключевые органы нотариальной палаты формировались из доверенных лиц, что позволяло длительное время избегать контроля.

Отмечается также, что в интересах руководства нотариальной палаты, включая ее президента Галину Чернову и заместителя Елену Рязанскую, использовались средства соответствующего фонда, контроль над расходованием которых, по версии следствия, осуществлялся ими же.

Генпрокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества членов семьи господина Чернова, включая его дочь — судью Арбитражного суда Краснодарского края Анастасию Шепель, а также Галину Чернову. В числе ответчиков по делу фигурируют также ряд физических лиц, которых ведомство считает причастными к оформлению активов на подставных лиц с целью их сокрытия.

Ранее сообщалось о проведении антикоррупционной проверки в отношении ряда судей Краснодарского края. По данным источников, Анастасия Шепель могла быть вовлечена в операции, связанные с деятельностью своего отца.

Артур Каверин