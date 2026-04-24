В Туапсе продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов

В Туапсинском муниципальном округе продолжаются работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, осложненные проливными дождями и подъемом уровня воды в реке Туапсе. Из-за увеличения водного потока произошло частичное переполнение ранее установленных боновых заграждений, передает оперштаб Кубани.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева заместитель главы региона Дмитрий Маслов провел заседание оперативного штаба, посвященное ликвидации последствий инцидента.

В нижнем течении реки организован сбор нефтепродуктов, часть которых попала в прибрежную зону и акваторию Черного моря. К работам привлечены силы Роснефтефлота, аварийно-спасательного формирования «ЭКОСПАС», а также специалисты морского терминала. Дополнительно направлены подразделения «Кубань-СПАС» из Адлерского, Апшеронского, Краснодарского, Сочинского и Туапсинского отрядов. Всего в ликвидации задействованы 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки.

Работы ведутся в рамках режима чрезвычайной ситуации, введенного в Туапсе 16 апреля после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. По данным властей, пожар был вызван атакой беспилотных летательных аппаратов.

Вячеслав Рыжков